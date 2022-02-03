«سابك» السعودية تحقق 4.93 مليارات ريال أرباحاً صافية في الربع الرابع 2021

المصدر: دبي ــ رويترز

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم، اليوم، إن صافي أرباحها الفصلية ازداد أكثر من الضعف، مقارنة معها قبل عام، مدعومة بارتفاع الأسعار والمبيعات.

وبلغ صافي ربح «سابك» بعد خصم الزكاة والضرائب 4.93 مليارات ريال (1.31 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة مع 5.59 مليارات ريال في الربع السابق، و2.25 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2020.

بدورها، بلغت الإيرادات 51.28 مليار ريال، بارتفاع نسبته 56% عن الفترة نفسها من العام 2020.

وتشير بيانات شركة «رفينيتيف» إلى أن أرباح الربع الرابع من العام 2021 تقل عن متوسط تقديرات المحللين بنسبة 10.4%. لكن صافي الربح بعد خصم الزكاة والضرائب لعام 2021 بلغ 23.03 مليار ريال، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 22.36 مليار ريال.

وذكرت «سابك» أن صافي الربح تأثر بتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية وإعادة هيكلة بقيمة 760 مليون ريال، وارتفاع في أعباء التمويل، نتيجة لإعادة قياس مشتقات أداوت حقوق ملكية للعقود الآجلة المتعلقة باتفاقات بعض المشروعات المشتركة بمبلغ 590 مليون ريال، والتي بطبيعتها غير نقدية.

يذكر أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» استحوذت على حصة 70% من أسهم «سابك» عام 2020 مقابل 69 مليار دولار.

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