السعودية: انخفاض تحويلات الأجانب 17% إلى 11.1 مليار ريال خلال ديسمبر

المصدر: الرياض ــ د.ب.أ

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية خلال ديسمبر 2021، انخفاضاً بنسبة 17% لتبلغ نحو 11.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

ومقارنة بشهر نوفمبر 2021، سجلت تحويلات الأجانب خلال ديسمبر 2021 انخفاضاً بنحو 1.9 مليار ريال وبنسبة 14%.

وتُعد تحويلات غير السعوديين خلال ديسمبر 2021 الأدنى منذ أبريل 2020 عندما بلغت 9.79 مليارات ريال.

بدورها، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال ديسمبر الماضي بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 لتصل إلى 5.75 مليارات ريال.

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