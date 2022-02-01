مصر تستعد لإنتاج الغاز من بئرين جديدتين بحقل "ظهر"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، بدء إنتاج الغاز من بئرين جديدتين بحقل "ظهر" خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة (بتروشروق) قاربت على وضع البئرين ظهر 15 وظهر 16 بالمنطقة الجنوبية بحقل "ظهر" على الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشارت الوزارة إلى أن العام المالي 2021-2022 شهد تحديات المحافظة على معدلات الإنتاج من الحقل في حدود حوالي 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وأن الاستثمارات بالموازنة المعدلة، بلغت حوالي 698 مليون دولار لتنفيذ الأعمال الاستكشافية والتنموية ونشاط الحفر، وتنفيذ مشروعات تطوير المحطات وعمليات التشغيل.

وأشار الملا، إلى أن المستويات المرتفعة الحالية للأسعار بأسواق البترول والغاز العالمية تشجع الشركات العالمية، على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، مشيدا بأداء شركتي (بتروبل وبتروشروق) فيما يخص الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، وتقديمهم نموذج مميز لسرعة إنجاز وكفاءة أداء العمليات بمشروعات تطوير محطات المعالجة البرية ومعالجة المياه المصاحبة.

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