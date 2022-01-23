تقرير: 9 آلاف دولار شهريا بدل سكن رئيس بنك باركليز في لندن

المصدر: لندن - د ب أ

تقدم مجموعة باركليز بي.إل.سي المصرفية البريطانية لرئيسها التنفيذي الجديد سي.إس فينكاتاكريشنان 6550 جنيها إسترلينيا (8877 دولارا) شهريا بدل سكن لمدة عامين تقريبا، وذلك لتشجيع المصرفي على الانتقال من نيويورك إلى لندن بعد تعيينه في المنصب أواخر العام الماضي، حسبما أفادت صحيفة صنداي تايمز.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن فينكاتاكريشنان تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في الأول من نوفمبر بعد استقالة جيس ستالي من المنصب وسط تحقيق تنظيمي في علاقته بالممول المتهم بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أنه ليس من الواضح أين يتمركز فينكاتاكريشنان حاليا، وأنه من المتوقع أن ينتقل إلى لندن وفقا لعقده.

ولم يرد باركليز على الفور على طلب للتعليق بشأن التقرير.

وقال التقرير إنه بالإضافة إلى راتب فينكاتاكريشنان السنوي الثابت الذي يبلغ 2.7 مليون جنيه استرليني، سيتم دفع بدل السكن حتى أكتوبر 2023، أو حتى يتمكن أفراد أسرة فينكاتاكريشنان من الانتقال.

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