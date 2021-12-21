آلاف البلغار واليونانيين يتوافدون على الأسواق التركية بعد انهيار قيمة الليرة "فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وسط انخفاض حاد في قيمة العملة التركية، يعبر المتسوقون الأجانب ومعظمهم من بلغاريا واليونان، الحدود التركية لشراء السلع بأسعار مخفضة في مقاطعة أدرنة في أقصى غرب البلاد. وأعطت تقلبات أسعار الصرف الأجنبي القوة الشرائية الجديدة للزوار في الأسواق المحلية ومراكز التسوق في تركيا

خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.

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