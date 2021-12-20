إرجاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسبب أوميكرون

المصدر: دافوس - د ب أ

اُرجأ المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 17 حتى 21 يناير 2022.

وأعلنت المؤسسة المسؤولة عن تنظيم المنتدى اليوم الاثنين في مقرها بمدينة كولوني بالقرب من جنيف إنها اتخذت هذا القرار بسبب إنتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مضيفة أنه سيكون من الصعب للغاية عقد مؤتمر دولي في ظل إجراءات كورونا الضرورية وقيود السفر بسبب الجائحة.

وقال مؤسس المنتدى كلاوس شواب إن المؤسسة ستنظم المنتدى بحضور شخصيات قيادية افتراضيا، وأضاف: "لقد تطور التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال الجائحة وسيستمر على هذا النحو. نتطلع إلى جمع الشخصيات القيادية في العالم وجها لوجه قريبا".

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