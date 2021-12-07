ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار لكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بدرجة أكبر من المتوقع حدت من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1780.60 دولار بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1782.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما خفض تكلفة شراء الذهب على المشترين بعملات أخرى.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مواصلة مكاسبها الليلة الماضية مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة بشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المرجح أن يسرع واضعو السياسيات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من تقليص إجراءات التحفيز في اجتماعهم الأسبوع المقبل بعد أن أظهرت بيانات أن البطالة تراجعت الشهر الماضي.

وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظر صدوره يوم الجمعة قد يكون حيويا في التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 940.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1844.01 دولار.

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