الاتحاد الأوروبي يخطط لاستراتيجية عالمية لمنافسة الصين

المصدر: المصدر: AidData, Reuters

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة استثمار عالمية ضخمة، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مصممة لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية «طريق الحرير».

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كشفت النقاب عن مبادرة الاتحاد الأوروبي «البوابة العالمية» لاستثمار 300 مليار يورو (340 مليار دولار) على المستوى العالمي، بحلول عام 2027، في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرقمية والمناخية.

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