الدولار يسجل أعلى مستوى في 16 شهراً

المصدر: نيويورك - رويترز

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في 16 شهرا أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون بيانات جديدة هذا الأسبوع بشأن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

وتلقى الدولار دعما يوم الأربعاء الماضي من بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، وهو ما يلقي شكوكا بشأن اعتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن ضغوط التضخم ستكون عابرة، ويذكي توقعات بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.

وعند الساعة 1750 بتوقيت جرينتش سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات منافسة، 95.405 وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2020 .

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمام العملة الأمريكية. وجرى تداوله في أحدث معاملة منخفضا 0.49 عند 1.1387 دولار.

وفي مقابل الفرنك السويسري، هوى اليورو إلى أضعف مستوى في 18 شهرا، وجرى تداول في أحدث معاملة منخفضا 0.15 بالمئة عند 1.0523فرنك.

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