"ناسداك" يغلق على انخفاض حاد.. وتراجع أسهم أبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل

المصدر: نيويورك - رويترز

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد، أمس الاثنين، إذ تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وغيرها من أسهم الشركات الكبرى في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة، في حين أدت المخاوف بشأن التخلف عن سداد ديون الحكومة الأميركية إلى زيادة الحذر.

وانخفضت أسهم كل من أبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت (جوجل)، الشركات الأربع الأكثر قيمة في سوق الأسهم الأميركية، بما يزيد على اثنين بالمئة.

كما هبط سهم فيسبوك، خامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، 5% تقريبا بعد تعطل خدمات تطبيقه ومنصة مشاركة الصور إنستغرام لآلاف المستخدمين، بحسب موقع تتبع انقطاع الخدمات داون ديتكتور دوت كوم.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع قلق المستثمرين من عدم حل مشكلة سقف الديون في الكونغرس الأميركي، وانتظارهم لإصدار بيانات التوظيف لشهر سبتمبر أيلول هذا الأسبوع والتي قد تمهد الطريق لتقليص مشتريات الأصول الاتحادية.

وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند أدنى مستوياتهما منذ يوليو تموز.

وبذلك يكون ستاندرد اند بورز قد انخفض بنحو 5% من أعلى مستوى له في الثاني من سبتمبر أيلول.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.94% ليغلق عند 34002.92 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 1.30% إلى 4300.46.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 2.14% إلى 14255.49.

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