مصطلح في العناوين.. الاقتصاد الكلي

يدرس الاقتصاد الكلي مؤشرات الاقتصاد كافة، مثل معدلات التضخم ومستويات الأسعار ومعدل النمو الاقتصادي، والدخل القومي، والناتج المحلي الإجمالي، والتغيرات في مستوى البطالة. وتتضمن بعض الأسئلة الرئيسة التي يتناولها الاقتصاد الكلي ما يلي: ما الذي يسبب البطالة؟ ما الذي يسبب التضخم؟

ويحاول قياس مدى جودة أداء الاقتصاد، وفهم القوى التي تحركه، وتوقع كيف يمكن للأداء أن يتحسن.

ويتعامل الاقتصاد الكلي مع أداء وهيكل وسلوك الاقتصاد بأكمله، على عكس الاقتصاد الجزئي، الذي يركز بشكل أكبر على الخيارات التي يتخذها الأفراد الفاعلون في الاقتصاد مثل الأشخاص والمجتمعات والصناعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news