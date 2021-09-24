اقتصاد العالم.. أسعار النفط تصعد بفعل قلة الإمدادات.. وتجدّد شهية المخاطرة

المصدر: سنغافورة ■ رويترز

واصلت أسعار النفط مكاسبها، أمس، وصعدت بفعل نمو الطلب على الوقود، وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية، مع استمرار تأثر الإنتاج في خليج المكسيك بعد إعصارين.

كما تلقت السوق دعماً أيضاً من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة «إيفرغراند» عن سداد التزاماتها، والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتاً أو 0.4% إلى 72.48 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام برنت 26 سنتاً أو 0.3% إلى 76.45 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قفزا 2.5%، أول من أمس، بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.5 ملايين برميل إلى 414 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر 2018، في تراجع أكبر من توقعات المحللين.

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