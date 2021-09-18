الملياردير الصيني هوانغ يخسر 27 مليار دولار من ثروته العام الجاري

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

خسر مؤسس منصة «بيندودو» الصينية للتجارة الإلكترونية، كولين هوانغ، ثروة خلال العام الجاري، أكثر من أي شخص آخر في العالم، وذلك طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وتراجعت ثروة هوانغ بواقع أكثر من 27 مليار دولار، طبقاً لـ«مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات»، بعد هبوط أسهم شركته، حيث اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد عمالقة الإنترنت لديها.

ويعتبر هذا أكبر تراجع بين 500 عضو في المؤشر، وأكبر حتى من مبلغ الـ16 مليار دولار، الذي خسره رئيس مجموعة «تشاينا إيفير غراند غروب»، هوي كا يان، الذي تكافح إمبراطوريته العقارية، في ظل مجموعة ضخمة من الديون.

ويعتبر هذا أوضح مثال على تدهور الأوضاع بالنسبة للملياديرات في الصين، حيث يدعو الرئيس، شي جين بينج، إلى «رخاء مشترك»، ويكبح جماح شركات القطاع الخاص في البلاد.

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