روسيا تعتزم تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في «جزر الكوريل»

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده تعتزم تقديم إعفاءات ضريبية كاملة، ومزايا تشجيعية للمستثمرين في أربع جزر متنازع عليها مع اليابان.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن بوتين قوله، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي أقيم في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية: «سوف نوفر مجموعة غير مسبوقة من المزايا والحوافز في جزر الكوريل، وسوف نعفي الشركات بشكل كامل من تسديد ضرائب على الأرباح والعقارات والأراضي والنقل لمدة 10 سنوات».

وأضاف أن هذه الحوافز سوف تكون متاحة للمستثمرين الروس والأجانب، «بما في ذلك شركاؤنا اليابانيون».

ويمثل هذا الإعلان صفعة لآمال طوكيو في استعادة الجزر، التي استولى عليها الاتحاد السوفييتي السابق في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعرف في روسيا باسم جزر «الكوريل الجنوبية» وفي اليابان باسم «الأقاليم الشمالية».

وكان بوتين ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي قد اجتمعا 25 مرة ما بين عام 2012 وحتى استقالة الأخير العام الماضي، في محاولة لتسوية النزاع الإقليمي، ولكن دون تحقيق أي نجاح.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news