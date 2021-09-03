مصطلحات في العنواين.. المعاشات

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

هي عقود يتم إصدارها من قبل المؤسسات المالية، إذ يتم استثمار الأموال الحالية بهدف دفع دخل ثابت للأفراد في وقت لاحق. ويتم استخدامها بشكل أساسي لأغراض التقاعد، وتساعد الأفراد على مواجهة مخاطر تجاوز مدخراتهم. وتم تصميم «المعاشات» لتكون وسيلة موثوقة لتأمين تدفق نقدي ثابت للفرد خلال سنوات تقاعده. ويحتاج الوكلاء أو الوسطاء الذين يبيعون وثائق «المعاشات» إلى رخصة تأمين للحياة صادرة عن الدولة، وكذلك ترخيص أوراق مالية في حالة المعاشات المتغيّرة.

تأمين تدفق نقدي ثابت للفرد خلال سنوات تقاعده.

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