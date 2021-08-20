مصطلح في العناوين.. «السوق الحرة»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

هي نظام اقتصادي قائم على العرض والطلب، مع سيطرة حكومية ضئيلة أو معدومة. ويعدّ هذا الوصف موجزاً لجميع التبادلات الطوعية التي تحدث في بيئة اقتصادية معينة، ذلك أن السمة الرئيسة للأسواق الحرة هي عدم وجود معاملات قسرية أو شروط على التبادلات.

وتتميز الأسواق الحرة بالتلقائية واللامركزية، حيث يتخذ الأفراد القرارات الاقتصادية استناداً إلى قواعد سياسية وقانونية محددة. ويُستخدم مصطلح «السوق الحرة» أحياناً مرادفاً لـ«رأسمالية عدم التدخل»، أي أنها اقتصاد به منافسة غير معوقة، وتعاملات خاصة بين المشترين والبائعين فقط.

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