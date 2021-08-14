بيل غيتس مستعد لتوفير 1.5 مليار دولار لمشروعات بنية تحتية

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلن الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»، بيل غيتس، أمس، أنّ صندوقه للاستثمار في المناخ سيلتزم بتأمين مبلغ 1.5 مليار دولار لمشروعات مشتركة مع الحكومة الأميركية إذا أقر الكونغرس برنامجاً لتطوير تقنيات تقلّل انبعاثات الكربون.

واعتمد مجلس الشيوخ الثلاثاء، خطة استثمارية بقيمة 1.2 تريليون دولار، تشمل 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي لتجديد الطرق والجسور والمواصلات، وللاستثمار في الإنترنت العالي السرعة وكذلك من أجل مكافحة تغير المناخ، على سبيل المثال من خلال إنشاء شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.

وقال غيتس، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، إنه يمكن إنفاق الـ1.5 مليار على مدى ثلاث سنوات، على مشروعات تهدف إلى إبطاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ. ويمكن أن تشمل المشروعات إنتاج وقود خالٍ من الانبعاثات للطائرات وتطوير تكنولوجيا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

وأضاف غيتس: «من الضروري تقليل تكاليف هذه التقنيات ونشرها على نطاق واسع». وقال إن «نشر (هذه التقنيات) على هذا النطاق يعني أن الحكومة تأتي بالسياسات الصحيحة، وهذا بالضبط ما هو موجود في مشروع قانون البنية التحتية».

لكن الخطة لم تحصل بعد على الضوء الأخضر من مجلس النواب، ولا يُتوَقّع حصول تصويت نهائي حتى الخريف.

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