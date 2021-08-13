مصطلحات في العنواين.. التنويع

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

التنويع هو استراتيجية لإدارة المخاطر في المحافظ الاستثمارية، للمزج بين مجموعة متنوعة من الاستثمارات. تحتوي المحفظة المتنوعة على مزيج من أنواع الأصول المميزة وأدوات الاستثمار، للحد من تعرّض الأصول لخطر واحد. الأساس المنطقي وراء هذه التقنية هو أن المحفظة المتنوعة، ستحقق في المتوسط عوائد أعلى على المدى الطويل، وتقلل من مخاطر أي ملكية فردية أو ضمان. كما يسعى التنويع إلى تهدئة المخاطر غير المنتظمة في المحفظة، وبالتالي فإن الأداء الإيجابي لبعض الاستثمارات يحيد الأداء السلبي للآخرين. وأظهرت الدراسات أن الاحتفاظ بمحفظة من 25 إلى 30 سهماً يؤدي إلى مستوى أكثر فاعلية من حيث الكلفة للحد من المخاطر.

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