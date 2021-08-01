فرنسا تتوقع استقبال 50 مليون سائح خلال فصل الصيف

المصدر: باريس - د ب ا

قال وزير السياحة الفرنسي، جان باتيست لوموان، إن قطاع السياحة بدأ يتعافي هذا الصيف مقارنة بالصيف العام الماضي، عندما أدت جائحة كورونا لإغلاق الحدود بين الدول، وذلك على الرغم من أن أعداد الزائرين من الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا مازالت محدودة، بحسب ما قاله في حوار مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن لوموان قال إن فرنسا تتوقع استقبال 50 مليون سائح أجنبي، مقارنة بـ 35 مليون سائح الصيف الماضي، ولكن منخفضا مقارنة بصيف عام 2019 عندما بلغ عدد السائحين 90 مليونا.

يشار إلى أنه يتطلب تقديم ما يطلق عليه " تصريح الصحة" وهو وثيقة تفيد بتلقى اللقاح أو سلبية نتيجة اختبار فيروس كورونا لدخول المتاحف والمتنزهات، وسيتم التوسع في استخدامها لتشمل الحانات والمطاعم والقطارات طويلة المسافات ابتداء من التاسع من أغسطس الجاري.

وقال لوموان:" فترة التعلم ستكون ضرورية لكي يعتاد الفرنسيون على تصريح الصحة" مضيفا " ولكنه ضروري لإبقاء جميع المنشآت مفتوحة".

وأوضح أن أفضل وسيلة لضمان موسم سياحة قوي هى أن يحصل الجميع على اللقاح.

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