رغم أزمة الرقائق.. «تويوتا» تحقق مبيعات قياسية في يونيو

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

حققت شركة «تويوتا موتور كورب» اليابانية لصناعة السيارات مبيعات قياسية، خلال يونيو الماضي، بفضل الطلب القوي على السيارات، وانتظام إنتاج الشركة اليابانية، على الرغم من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تضرب صناعة السيارات على مستوى العالم.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن «تويوتا موتور» سجلت رقماً قياسياً للمبيعات، خلال يونيو الماضي، قدره 844 ألفاً و750 سيارة، بزيادة نسبتها 20% عن الشهر نفسه من عام 2020. ووصل إجمالي إنتاج «تويوتا»، خلال الشهر الماضي، إلى 831 ألفاً و533 سيارة بزيادة نسبتها 41% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزداد الطلب على السيارات في العالم خلال العام الجاري، بعد تدهور المبيعات عام 2020، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، تواصل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستمرة، الحد من إنتاج شركات السيارات في العالم، وقد أدى هذا إلى تدهور مخزون السيارات لدى وكلاء الشركات العالمية، في حين تعاني بعض الشركات في تلبية طلب المتعاملين.

في المقابل، نجحت «تويوتا» في زيادة إنتاجها، خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 قبل تفشي الجائحة، بمقدار 50 ألف سيارة تقريباً.

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