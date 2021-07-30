مصطلح في العناوين.. الاقتصاد الأزرق

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

يعرّف البنك الدولي الاقتصاد الأزرق بأنه «الاستخدام المستدام لموارد المحيطات للنمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات».

وهو مصطلح في علم الاقتصاد يتعلق باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها وتجديدها، ويستخدم المصطلح عموماً في نطاق التنمية الدولية عند وصف نهج التنمية المستدامة للموارد الساحلية، ويمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، من مصائد الأسماك الأكثر تقليدية، إلى تربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والسياحة الساحلية والبحرية، والطاقة الساحلية المتجددة، والتعدين في قاع البحار.

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