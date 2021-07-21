النمسا تدين «فيس بوك» في دعوى مرتبطة بحماية خصوصية البيانات

المصدر: فيينا - أ ف ب

دان القضاء النمساوي، فيس بوك لعدم إعلامها بصورة كاملة مستخدميها عن جمعها لبياناتهم الشخصية من دون علمهم، على ما أعلنت منظمة غير حكومية في بيان.

ولم ترد الشبكة الاجتماعية على أسئلة وكالة فرانس برس في هذا الموضوع الأربعاء.

واعتبرت المحكمة العليا أن ماكس شريمس الناشط المعروف على صعيد حماية البيانات، لم يحصل من الشبكة العملاقة على «كل البيانات الخام والمعلومات الجوهرية، بما فيها القاعدة القانونية التي تعالج من خلالها بياناته»، وفق منظمة «ان او واي بي» التي تتخذ مقرا لها في فيينا.

ودان القضاء النمساوي، فيس بوك على دفع 500 يورو للمدعي ووافقت على توجيه سؤال للمرة الأولى إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بشأن احترام فيس بوك الإطار القانوني الأوروبي المتعلق باستخدام بيانات الزبائن.

وعلق ماكس شريمس لوكالة فرانس برس، إثر تبلغه بالحكم قائلا «هذا الأمر هائل».

ويترأس شريمس، فريقا من القانونيين، وقد رفعت منظمة سلسلة دعاوى لإلزام الشبكات الرقمية باحترام خصوصية المستخدمين.

وتهدف منظمة «ان او واي بي»، وهو اختصار لعبارة «نون أوف يور بيزنس» الإنكليزية وتعني «الأمر لا يعنيك»، منذ تأسيسها سنة 2018، إلى حماية خصوصية مستخدمي الشبكات الإلكترونية العملاقة (غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل).

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