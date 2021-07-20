«بلاك فيو» تطلق الحاسب المحمول «AceBook1» لطلاب المدارس والموظفين

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «بلاك فيو» عن إطلاق الحاسب المحمول «AceBook1» الجديد بسعر يبلغ 500 دولار أميركي. وأوضحت الشركة الصينية أنها تهدف من خلال جهازها الجديد إلى تلبية متطلبات طلاب المدارس والموظفين، الذين لا يحتاجون إلى حواسيب فائقة الأداء.

ويأتي الحاسب المحمول «AceBook1» في جسم مصنوع من الألمنيوم، ولا يتعدى وزنه 1.3 كيلوغرام، بينما يبلغ سُمكه 16.3 ميليمتراً.

ويشتمل الحاسب المحمول على شاشة IPS قياس 14 بوصة، تعمل بدقة وضوح 1080 بيكسل، مع توافر لوحة تتبع متعددة اللمس.

ومن أجل خفض كلفة الحاسب المحمول الجديد، اعتمدت الشركة الصينية على المعالج «إنتل Celeron N4120» رباعي النوى، الذي يعمل بسرعة 2.6 غيغاهرتز، مع بطاقة الرسوميات «إنتل UHD Graphics 600».

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت، وقرص الحالة الساكنة SSD سعة 128 غيغابايت، مع بطارية سعة 30 واط ساعة، تكفي لمدة 10 ساعات من تصفح الويب، إضافة إلى سماعة «ستريو» فائقة الأداء، وثلاثة منافذ «USB-A»، ومنفذ «USB-C»، ومنفذ «HDMI»، ومنفذ لسماعة الرأس.

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