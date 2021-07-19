"نوكيا" تفوز بأول عقد لإتصالات الجيل الخامس في الصين

المصدر: استكهولم - رويترز

فازت نوكيا‭ ‬،اليوم الاثنين بأول عقد لها لشبكات الإتصالات اللاسلكية للجيل الخامس (5جي) في الصين، مما يؤمن لها حصة في واحد من ثلاثة عقود جديدة لشركة "تشاينا موبايل".

وكالمعتاد، فازت شركات صينية في مقدمتها "هواوي" بنصيب الأسد في الصفقة، بحسب وثيقة نشرتها تشاينا موبايل.

والصين متقدمة على كل الدول الأخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، مما يجعلها أحد أكبر الأسواق لشركات البنية التحتية للإتصالات.

وفازت "نوكيا" بحصة عشرة بالمئة في واحد من العقود الثلاثة بينما حصلت منافستها إريكسون على 9.6 بالمئة من عقد آخر.

وقال مصدران مطلعان إن القيمة الإجمالية للعطاء تبلغ حوالي ستة مليارات دولار موزعة بين العقود الثلاثة. وأضافا أن نوكيا حصلت على أربعة بالمئة من مجمل العطاء.

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