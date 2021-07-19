قرصنة بيانات عملاء لشركات تأمين عالمية بسبب «باك ناين»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ



تعرضت بيانات مئات الآلاف من عملاء شركات التأمين لخطر القرصنة بعد أن تركت شركة تكنولوجيا التأمين الناشئة «باك ناين» أحد أجهزة الحوسبة السحابية الخاصة بها بدون حماية على الإنترنت.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن «باك ناين» قد لا تكون معروفة لعامة عملاء شركات التأمين، لكنها تقدم خدماتها التكنولوجية للعديد من هذه الشركات وبالتالي فإنها تتعامل مع بيانات ملايين من العملاء.

وتدير الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التطبيقات التي تساعد شركات التأمين الكبرى في بيع وإدارة وثائق التأمين على الحياة وضد العجز. كما تقدم خدمات تسويق الخدمات التأمينية والمالية لصالح الشركات الكبرى من خلال مواقع هذه الشركات الصغيرة.

وبسبب خطأ من جانب «باك ناين» فإنها تركت أجهزة خادم تخزين البيانات الموجودة على خدمة «أمازون ويب سيرفس» للحوسبة السحابية دون حماية مما سمح لأي شخص بالوصول إلى ملفات نحو 711 ألف عميل، بما في ذلك طلبات الحصول على وثيقة تأمين والتي تحتوي على بيانات شخصية وطبية شديدة الحساسية والأهمية بالنسبة لصاحب الطلب وعائلته. كما تحتوي على صور توقيع العملاء وكذلك الملفات الداخلية لشركة باك ناين.

وتعود الملفات التي تعرضت للخطر إلى عام 2015 وكذلك ملفات لم يمض على إنشائها سوى أيام. يذكر أن «باك ناين» تقدم خدماتها لعدد من كبرى شركات التأمين الأمريكية منها «أيه.آي.جي» و«ترانس أمريكا» و«جون هانكوك» و«لينكولن فاينانشال جروب» و«برودينشال».



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