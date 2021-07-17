«نادي باريس» يعتزم إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان

المصدر: باريس ■ رويترز

قال رئيس نادي باريس، إيمانويل مولين، أمس، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.

وفي حديثه للصحافيين، بعد التوصل لاتفاق، أول من أمس، حث مولين، الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان، على تخفيف أعباء البلاد من الديون بالطريقة نفسها.

وصار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون، بعد قبول صندوق النقد الدولي له، الشهر الماضي، في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي. وقال مولين، إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليارات دولار، بفترات سماح طويلة، حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.

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