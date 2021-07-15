بريطانيا تُغرّم شركات أدوية زادت سعر دواء منشط 10 آلاف بالمئة

المصدر: لندن - رويترز

فرضت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا، غرامات قياسية على أكثر من 10 شركات أدوية، بلغ مجموعها 260 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) بسبب رفعها سعر العلبة من عقار منشط تزود به هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد من 70 بنسا إلى 88 جنيها إسترلينيا خلال أقل من ثماني سنوات.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة اليوم، إن هذه الانتهاكات معناها أن الهيئة دفعت زيادة تتجاوز نسبتها 10 آلاف بالمئة، مقابل عبوات مفردة فئة 10 ملليغرامات و20 ملليغراما من أقراص "هيدروكورتيزون" في 2016 على ما كانت تدفعه في 2008.

ويستخدم الـ"هيدروكورتيزون" لعلاج الحالات التي لا تنتج فيها الغدة الكظرية هرمونات كافية بما في ذلك مرض أديسون المهدد للحياة.

وأضافت هيئة المنافسة والأسواق أن شركات بينها "أكتافيس" وشركتها الأم سابقا "أليرجان"، التي تملكها حاليا شركة "أبفي"، انتهكت قواعد المنافسة.

وأوضحت الهيئة أن الشركات انخرطت في ممارسات تشمل شراء الشركات المنافسة المحتملة لإبقاء بدائلها من الأدوية خارج السوق وزيادة سعر "هيدروكورتيزون" باعتبار أنها الوحيدة التي تزود الهيئة به واستمرت في إبعاد المنافسين على مر السنين.

وقال رئيس الهيئة، أندريا كوسيللي: "هذه دون شك بعض من أخطر الانتهاكات التي كشفناها في السنوات الأخيرة، وغرامتنا عبارة عن تحذير لأي شركة دواء أخرى تعتزم استغلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news