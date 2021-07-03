تحذير من "المركزي الأوروبي" بشأن التهوين من التضخم

المصدر: برلين - د ب أ

حذر مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي اليوم السبت من تهوين صناع السياسات من شأن التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة معدلاته بشكل كبير.

كما دعا صانع السياسة بالمركزي الأوروبي، كلاس نوت، إلى إنهاء سياسات التحفيز الطارئة بحلول مارس من عام 2022، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نوت، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الهولندي، إنه في الوقت الذي يتوقع فيه البنك المركزي الأوروبي، أن تكون معدلات التضخم المرتفعة حاليا، مؤقتة- مدعومة بزيادة أسعار الطاقة مع تراجع المعروض، في خضم إعادة فتح الاقتصاد- فقد تكون النتيجة مختلفة.

ونقلت بلومبرج عن نوت قوله في مقابلة مع صحيفة "إن آر سي" الهولندية: "لا يجب أن نبالغ في تقدير قدرتنا على تحديد مسبق لما هو التضخم المؤقت، وما هو غير ذلك،" مشيرا إلى سيناريوهات أخرى، يمكن للمرء أن يتصورها غير الحالة الرئيسية التي تتمثل في استمرار تراجع، معدل التضخم... التضخم لا ينتهي".

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