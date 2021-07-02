"إل جي" ستُطلق حواسيب محمولة "فائقة الخفة" في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم "إل جي إلكترونيكس" إطلاق مجموعتها من أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة فائقة الخفة في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يوليو الجاري. وصُمّم كل جهاز ضمن مجموعة الحواسيب المحمولة "إل جي غرام" (LG gram 2021) لتعزيز تجربة المستخدم حيث تتميز هذه الحواسيب بشاشة بتناسب 16:10 وتصميم يرفع الإنتاجية وهيكل خفيف الوزن وعمر بطارية طويل.

ومع التحول إلى نماذج العمل والدراسة المرنة بعد تطبيق معايير الواقع الجديد، ازدادت الحاجة إلى الحاسوب المحمول متعدد الاستخدامات بهيكل خفيف الوزن ومعالجات عالية الأداء. ومع اقتران اسم مجموعة حواسيب "إل جي غرام" المحمولة بقابلية النقل والأداء المتفوق، تواصل هذه الحواسيب المتميزة رفع المعايير في سوق أجهزة الحواسيب المحمولة فائقة النحافة والخفة.

وتتضمن المجموعة ثلاثة طرز جديدة: "إل جي غرام 17"، و"إل جي غرام 16"، و"إل جي غرام 14"، وجميعها مزودة بشاشات بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 وهي مصممة لتعزيز كفاءة العمل بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة الترفيه.

وتتوفر مجموعة حواسيب "إل جي غرام" لعام 2021 في الإمارات، بثلاثة ألوان: الفضي والأسود والأبيض. وتبدأ بسعر 6199 درهما. وأصبحت جميع الطرز متاحة للطلب المسبق (عبر الإنترنت فقط) ابتداء من 1 يوليو.

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