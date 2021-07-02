وراء الاقتصاد.. تينيف.. «روبن هوود» ليس على أكمل وجه

المصدر: ■ إعداد:سامح عوض الله

خالفت هيئة سوق المال الأميركية، الشركة المالكة لتطبيق «روبن هوود»، المتخصص في تداول الأسهم عبر الإنترنت، بغرامة مالية بلغت 70 مليون دولار، بسبب مجموعة من الممارسات التي قالت الهيئة إنها أضرت بالمتعاملين ومستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة.

وتعد الغرامة المفروضة على «روبن هوود»، هي الأكبر التي فرضتها هيئة سوق المال الأميركية (FINRA)، والأحدث على الشركة الناشئة التي أسسها فلاد تينيف وبايجو بهات، منذ ثماني سنوات، لتسهيل أعمال الوساطة في الأوراق المالية عبر الإنترنت، والتداول من دون رسوم، حيث اكتسبت مكانة بارزة خلال العام الجاري، كأداة مفضلة لكثير من المستثمرين الشباب المهووسين بتداول الأسهم.

وفي جلسة استماع بالكونغرس، اعتذر فلاد تينيف عن ممارسات «روبن هود»، وقال: «لم نفعل كل شيء على أكمل وجه».

وسعى تطبيق «روبن هود»، منذ إطلاقه، إلى إضفاء نمط وصف بأنه ديمقراطي في عمليات التمويل، حيث نجح في جذب المستثمرين، خصوصاً من فئة الشباب، إلى تداول الأسهم من دون رسوم، لكن الشركة المالكة للتطبيق واجهت تساؤلات حول ما إذا كانت روجت لممارسات خطيرة، كما اتُّهمت بتحويل التداول إلى حلبة مقامرة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وقد جاء الإعلان عن مخالفة الشركة قبل تقديمها نشرة استثمارية تتعلق بطرحها للاكتتاب العام.

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