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    مصطلح في العناوين.. «Fintech»

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    يعبر مصطلح التكنولوجيا المالية (Financial Technology)، المعروف اختصاراً بـ«Fintech» (فنتك)، عن التكنولوجيا الجديدة التي تسعى إلى تحسين وأتمتة الخدمات المالية.

    وتُستخدم تلك التكنولوجيا في جوهرها لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال والمستهلكين، على إدارة عملياتهم وحياتهم المالية بشكل أفضل، من خلال استخدام البرامج والخوارزميات المتخصصة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

    وتشمل التكنولوجيا المالية قطاعات مختلفة، مثل التعليم، والخدمات المصرفية للأفراد، إضافة إلى إدارة الاستثمار، فضلاً عن تطوير واستخدام العملات الرقمية المشفرة.

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