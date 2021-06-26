توقعات شح الإمدادات تدعم صعود أسعار النفط

المصدر: سنغافورة ■ رويترز

صعدت أسعار النفط، أمس، لتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إذ من المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات، بفعل رهانات على أن منتجي «أوبك بلس» سيتوخّون الحذر في إعادة المزيد من الإنتاج إلى السوق اعتباراً من أغسطس المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» ستة سنتات أو ما يعادل 0.1%، إلى 75.62 دولاراً للبرميل، وتتجه صوب تسجيل قفزة نسبتها 2.9% في الأسبوع.

بدورها، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 73.35 دولاراً للبرميل، وتمضي صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4%.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2020 عند التسوية أول من أمس الخميس.

وقال نائب رئيس السلع الأولية في شركة «كوتاك سيكيورتيز»، رافيندرا راو، إن التوقعات بشح في السوق العالمية هي العامل الرئيس الذي يدعم النفط الخام، إذ يتعافى الطلب، في وقت تقيّد فيه «أوبك بلس» المعروض، وتتراجع الأسهم الأميركية.

وتتجه الأنظار إلى أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المقرر أن يجتمعوا في أول يوليو المقبل، لبحث تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم اعتباراً من أغسطس 2021.

ويتوقع محللون لدى «إيه.إن.زد» أن تعزز «أوبك بلس» الإمدادات بزيادة صغيرة قدرها 500 ألف برميل يومياً في أغسطس، لتضاف إلى 2.1 مليون برميل يومياً اتفقت على إعادتها للسوق في الفترة من مايو وحتى يوليو 2021.

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