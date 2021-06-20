رحلات عبر المدن الإيطالية الشهيرة بقطار فاخر

المصدر: روما - د ب أ

أعلنت وزارة السياحة الإيطالية عن تدشين القطار الفاخر (Dolce Vita Train) الجديد بحلول العام 2023.

وأفادت الوزارة، بأن القطار الجديد سيصطحب السياح في رحلات فاخرة عبر المدن الإيطالية الشهيرة مثل فينيسيا وسيينا وغيرها من المدن الساحرة، مشيرة إلى أن القطار، يشتمل على كبائن وأجنحة ذات مقاعد فخمة لينعم السياح بالراحة التامة أثناء السفر.

وأضافت أنه سيتم تقديم رحلات للمسافرين من ليلة إلى ثلاث ليال، من بينها رحلة ذهابا وإيابا إلى جزيرة صقلية المتوسطية، كما سيتضمن الطريق المدن الصغيرة في توسكانا وجبال الألب مثل كورتينا.

وتقوم الرحلات على مفهوم "السفر البطيء" (Slow Travel)، الذي يمتاز بأنه صديق للبيئة.

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