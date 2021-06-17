أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ 5 مايو

المصدر: عواصم - رويترز

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال جلسة اليوم، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1782.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1353 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من مايو عند 1775.40 دولار للأوقية.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.9% إلى 1788.30 دولار.

وأدى الإعلان إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في شهرين وقفزة في عوائد السندات، وهو ما زاد من الضغوط على الذهب.

وترفع زيادة عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في "تي.دي سيكيوريتيز"، دانييل غالي، إن "مخطط الاحتياطي الاتحادي ينم عن تغير واضح في النبرة، مما يشير في نهاية المطاف إلى أنه على الرغم من استمرار الاحتياطي الاتحادي في التأكيد على أن التضخم مؤقت، فإن تقييمه الرسمي للمخاطر على الاقتصاد أكثر تشددا بشكل حاسم".

وأضاف غالي أن ضعف الطلب في السوق الحاضرة وتباطؤ نشاط المضاربة على الذهب، وهو ما بدأ قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قد تخلق أيضا مجالا لمزيد من التراجع للمعدن النفيس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news