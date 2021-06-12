«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «برنت» إلى 80 دولاراً للبرميل

المصدر: سنغافورة ■ رويترز

هبطت أسعار النفط، أمس، لكنها تتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث، بفضل توقعات بتعافي الطلب على الوقود في أوروبا والصين والولايات المتحدة، إذ تؤدي زيادة معدلات التطعيم إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة «كوفيدــ19».

وتوقع بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» أن تبلغ أسعار «خام برنت» 80 دولاراً للبرميل الصيف الجاري، مراهناً على أن ارتفاع سوق النفط في الآونة الأخيرة سيستمر، إذ يعزز توزيع لقاحات مضادة للجائحة، النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» أربعة سنتات أو ما يعادل 0.06% إلى 72.48 دولاراً، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها منذ مايو 2019 أول من أمس الخميس.

بدورها، هبطت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي»، أيضاً أربعة سنتات أو ما يعادل 0.06% إلى 70.25 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.5% أول من أمس الخميس، لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

ويتجه «برنت» صوب ارتفاع أسبوعي نسبته 0.8%، بينما يتجه «خام غرب تكساس الوسيط» لتحقيق مكسب 0.9%.

وذكرت «رويترز» نقلاً عن مصادر، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستورد كامل كميات الخام للتحميل في يوليو إلى المتعاملين في آسيا.

بدورها، زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سبعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو الجاري، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 4.4 ملايين برميل، بما يزيد بكثير على توقعات المحللين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقالت الخبيرة لدى «ديلي فيكس»، مارجريت يانج، إن الزيادة غير المتوقعة حفزت موجة بيع لجني الأرباح، إذ ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.

من جهتهم، اعتبر محللون لدى «إيه.إن.زد»، أن البيانات التي تكشف أن حركة السيارات على الطرق تعود إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19» في أميركا الشمالية ومعظم أوروبا؛ مشجعة.

وأضافوا: «حتى سوق وقود الطائرات تظهر مؤشرات إلى التحسن، فيما ارتفعت الرحلات الجوية في أوروبا 17% على مدى الأسبوعين الماضيين».

وعززت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» نظرة متانة الطلب، وتمسكت بتوقعها بأن الطلب في العام 2021 سيرتفع 5.95 ملايين برميل يومياً، بزيادة نسبتها 6.6% عنه قبل عام.

وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري الأخير، أن يكتسب تعافي النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على النفط، زخماً في النصف الثاني من العام الجاري.

• سوق وقود الطائرات تظهر تحسناً، والرحلات الجوية في أوروبا ترتفع 17%.

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