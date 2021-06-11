اقتصاد العالم.. دعم 1000 شركة كورية للتحول إلى مورّد رئيس لمكونات سيارات الجيل الجديد

المصدر: ■ إعداد:سامح عوض الله

تعتزم حكومة كوريا الجنوبية، تقديم دعم لمساعدة 1000 شركة تعمل في مجال صناعة مكونات السيارات، في التحول إلى موردين أساسيين لمكونات سيارات الجيل الجديد بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير المالية الكوري الجنوبي، هونغ نام كي، قوله إن «الحكومة تعتزم إنشاء صندوق برأسمال يبلغ 500 مليار وون (448 مليون دولار) لدعم الأبحاث والتطوير وإقامة خطوط الإنتاج في قطاع سيارات الجيل الجديد».

وأضاف هونغ، خلال اجتماع حكومي لمناقشة ملف الصناعات الجديدة، أنه «من الضروري للغاية الأخذ بزمام الريادة في أسواق سيارات الجيل الجديد والمكونات المتعلقة بها».

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن هذه الخطوة تستهدف مساعدة البلاد في التحول إلى قوة عالمية في مجال صناعة رقائق الذاكرة أو الرقائق الإلكترونية الأخرى.

ومن المتوقع أن تكثف شركات السيارات الكورية الجنوبية نشاطها في تطوير وإنتاج سيارات الجيل الجديد، بما في ذلك السيارات الهيدروجينية التي تعمل بخلايا الوقود أو ذاتية القيادة.

لكن شركات صناعة مكونات السيارات المحلية في كوريا الجنوبية تكافح للتكيّف مع التغييرات الحالية في الصناعة بسبب نقص التكنولوجيا وقوة العمل المدرّبة.

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