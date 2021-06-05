«إيروفلوت» الروسية تتوقع استئناف رحلاتها إلى مصر في الأيام المقبلة

المصدر: سان بطرسبرغ ■ د.ب.أ

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إيروفلوت» الجوية الروسية، ميخائيل بولوبويارينوف، أمس، أن الشركة تتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في الأيام المقبلة.

وقال بولوبويارينوف خلال «منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي»، رداً على سؤال حول الخسائر بسبب تعليق الرحلات إلى تركيا: «بالطبع استبدال السوق التركية صعب للغاية، لكننا نتوقع افتتاح الرحلات الجوية إلى مصر في الأيام المقبلة، وربما سنتمكن من تعويض جزء من الخسارة»، وذلك بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكانت روسيا أوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف العام 2015، ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة الدولي، فإن الطيران العارض للمدن السياحية المصرية لا يزال في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الأمان التي تتبعها المطارات المصرية، بحسب وكالة «سبوتنيك».

كما قيدت السلطات الروسية حركة الطيران المنتظم والعارض مع تركيا منذ 15 أبريل الماضي بسبب جائحة «كوفيد ــ 19». وكان من المقرر رفع القيود في أول يونيو الجاري، إلا أنه تم تمديدها حتى 21 من الشهر نفسه.

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