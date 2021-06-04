ارتفاع كبير في مبيعات سيارات «هوندا» و«مازدا» بأميركا الشمالية

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

أظهرت بيانات صادرة عن شركتي صناعة السيارات اليابانيتين «هوندا» و«مازدا» في أميركا الشمالية، ارتفاع مبيعاتهما في السوق الأميركية بشكل كبير خلال مايو الماضي. وأوضحت شركة «أميركان هوندا» الفرع الأميركي لـ«هوندا موتور»، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسحة منه، أن إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، زاد بنسبة 46.2% سنوياً إلى 176 ألفاً و815 سيارة مقابل 120 ألفاً و977 سيارة خلال الشهر نفسه من عام 2020، مشيرة إلى أن مبيعاتها الشهرية وصلت إلى مستوى قياسي.

وأضافت أن مبيعات الشركة من السيارات الصغيرة في الولايات المتحدة، وصل الى 70 ألفاً و548 سيارة في مايو 2021، بزيادة سنوية نسبتها 37.9%.

كما زادت مبيعات شاحنات «هوندا» بنسبة 52.2% سنوياً إلى 106 آلاف و267 شاحنة خلال الشهر الماضي.

بدورها، أعلنت شركة «هوندا نورث أميركا» زيادة مبيعاتها في السوق الأميركية خلال مايو الماضي بنسبة 69.2% سنوياً إلى 42 ألفاً و187 سيارة.

من جهته، أعلن فرع شركة «مازدا» في المكسيك زيادة مبيعاته، خلال الشهر الماضي، بنسبة 66.4% سنوياً إلى 3867 سيارة.

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