مصطلح في العناوين.. «الخندق الاقتصادي»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يعبّر مصطلح «الخندق الاقتصادي»، الذي أطلقه الملياردير الأميركي، وارن بافيت، عن ميزة تتمتع بها الشركة على منافسيها، ما يسمح لها بحماية ربحيتها وحصتها في السوق.

وغالباً ما يصعب تقليد تلك الميزة أو تكرارها مثل هوية العلامة التجارية، أو براءات الاختراع، وبالتالي توجِد حاجزاً فعّالاً يعمل كـ«خندق» ضد المنافسة من الشركات الأخرى.

ولأن المنافسة هي التحدي الرئيس أمام نجاح الشركات المستمر، فإن إبقاء المنافسين في مأزق، يعد أمراً بالغ الأهمية.

ولهذا فإن الشركة التي تعتزم أن تظل مهيمنة على السوق، يتوجب عليها أن تنشئ «خندقاً اقتصادياً».

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