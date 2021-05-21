مصطلح في العناوين.. «الإفلاس»

المصدر: الامارات اليوم

«الإفلاس» هو إجراء قانوني يشمل شخصاً أو شركة غير قادرة على سداد ديونها المستحقة.

ويتم قياس وتقييم جميع أصول المدين، واستخدام الأصول لسداد جزء من الديون المستحقة.

ويسمح «الإفلاس» للأفراد أو الشركات بالتخلص من الديون، مع توفير فرصة للدائنين في الوقت نفسه للسداد.

ويمكن أن يسمح «الإفلاس» ببداية جديدة للمدين، لكنه سيبقى في تقارير الائتمان الخاصة به.

ويوفر «الإفلاس» للفرد أو الشركة فرصة للبدء من جديد عن طريق التنازل عن الديون التي لا يمكن سدادها ببساطة، مع منح الدائنين فرصة للحصول على قدر من السداد بناءً على أصول الفرد أو الشركة المتاحة للتصفية.

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