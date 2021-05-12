أميركا تعيد نصف مليار دولار مسروقة من صندوق التنمية لماليزيا

المصدر: بانكوك - د ب ا

أعلنت وزارة المالية الماليزية اليوم الأربعاء، إعادة الحكومة الأمريكية نحو 460 مليون دولار من أموال صندوق التنمية "وان ام دي بي" المصادرة والمعادة "، في إشارة إلى الصندوق الذي شابه أعمال فساد.

وقال وزير المالية تينجكو زافرول: " نريد أن نشكر الحكومة الأمريكية ونتطلع لاستمرار التعاون بيننا".

وأضافت وزارة المالية إنه تم حتى الآن استعادة ما أجماليه 05ر16 مليار رينجيت ( نحو 8ر3 مليار دولار) لصلتهم بصندوق التنمية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد بدأت عام 2016 في محاولة استعادة أصول صندوق التنمية والأموال التي تعتقد أنها مرت بعملية غسل عبر أمريكا، وتشمل عمليات شراء لعقارات في نيويورك وعمل فني لكلود مونيه وفينسيت فان جوخ.

وقالت الوزارة إن نحو 5ر4 مليار دولار تم سرقتهم من الصندوق وفروعه.

وتركزت الكثير من الاتهامات حول رئيس وزراء ماليزيا خلال الفترة من 2009 حتى 2018 نجيب رزاق، الذي تم إدانته العام الماضي بالفساد، وحٌكم عليه بالسجن 12 عاما .

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