"تيك توك" تنضم إلى "تحالف التكنولوجيا" لمواجهة الاستغلال والانتهاك الجنسي عبر الإنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت منصة "تيك توك" الرائدة في مقاطع الفيديو القصيرة عالميا، انضمامها إلى "تحالف التكنولوجيا" وهي منظمة تعمل على حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت. وتظل سلامة المجتمع على رأس أولويات المنصة، حيث تولي أقصى درجات الحذر لسلامة المستخدمين المراهقين على وجه الخصوص. وتعكس العضوية الجديدة عدم تسامح "تيك توك" مع الاستغلال الجنسي للأطفال، وتسلط الضوء على أن هذا التحدي العالمي يتطلب استجابة جماعية.

الشراكة مع خبراء

وتدرك "تيك توك" أن الصناعة تكون في أقوى حالاتها عندما تعمل معا، ولهذا السبب تفخر المنصة بالانضمام إلى تحالف التكنولوجيا. من خلال هذه العضوية، تأمل المنصة في تعميق نهجها القائم على الأدلة للتدخل والمساهمة في تعلمها الفريد من معالجة سلامة الأطفال واستغلالهم.

كما تنضم "تيك توك" أيضا إلى مجلس إدارة تحالف التكنولوجيا، جنبا إلى جنب مع عدد من اللجان التي تهدف إلى تعزيز الحماية للأطفال عبر الإنترنت وخارجها، لدفع الكشف عن التهديدات التي تمس سلامة الأطفال، وذلك تماشيا مع سياسات المنصة التي تضع سلامة المجتمع على رأس أولوياتها، لاسيما المراهقين.

وتعتمد هذه العضوية على شراكات سابقة مع منظمات أمان رائدة على الإنترنت، بما في ذلك معهد Family Online Safety Institute و ConnectSafely والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلين (NCMEC) والتحالف العالمي WePROTECT ومؤسسة مراقبة الإنترنت، للمساعدة في ضمان سياسات وميزات المنصة الاستمرار في تعزيز بيئة آمنة، وقد أيدت "تيك توك" أيضًا تنفيذ المبادئ الطوعية لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، في محاولة لضمان استجابة متسقة وقوية لمواجهة الاستغلال عبر الخدمات.

الحماية من الاستغلال

وتلتزم المنصة بسلامة القاصرين من مستخدميها ولا تتسامح مع أي محتوى أو سلوك يؤدي إلى الإساءة أو الأذى أو استغلال القاصرين أو تعريضهم للخطر كما هو منصوص عليه في إرشادات المجتمع، وعندما يكتشف النظام الأساسي أي محتوى مخالف فإنه يقوم فورا بإزالة المحتوى وإنهاء الحسابات والإبلاغ عن الحالات لإنفاذ القانون حسب الاقتضاء.

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