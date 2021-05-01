أسعار النفط تنزل عن قمة 6 أسابيع تحت ضغط مخاوف طلب الهند

المصدر: سنغافورة وميلانو - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس، لتمر بمرحلة من الهدوء، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات الإغلاق الأوسع نطاقاً في الهند والبرازيل للحد من جائحة «كوفيد-19» التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.

وهبط خام «برنت» 31 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 68.25 دولاراً للبرميل، وهو آخر يوم لتداول عقد أقرب استحقاق تسليم يونيو. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر يونيو 64.59 دولاراً للبرميل، بانخفاض 42 سنتاً أو 0.7%.

وتعرضت الأسعار أيضاً لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وجاء دون التوقعات في أبريل، على الرغم من أن مسحاً للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل 2018.

وقال محللو «إنرجي أسبكتس»، في مذكرة: «لايزال تعافي الطلب بعد (كوفيد-19) متفاوتاً، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولاراً سابق لأوانه».

وأضافوا أنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام، عندما يشهد الطلب تحسناً جوهرياً ويتم خفض المخزونات. ويمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة عميقة مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح، إذ تجاوز عدد حالات (كوفيد-19) حاجز 18 مليون حالة يوم الخميس الماضي.

و«برنت» في طريقه للارتفاع بنحو 8% في أبريل، فيما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 10% هذا الشهر.

خام غرب تكساس

تسليم شهر يونيو

انخفض إلى 64.59

دولاراً للبرميل.

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