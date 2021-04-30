«سوزوكي» توقف 3 مصانع في الهند لتوفير الأوكسجين

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

قال مسؤول في شركة «سوزوكي موتور» اليابانية لصناعة السيارات، أمس، إن الشركة ستوقف مؤقتاً العمل في مصانعها الثلاثة في الهند اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، لجعل الأوكسجين المستخدم في عملية تصنيع السيارات متاحاً لمرضى فيروس «كورونا»، الذين تزداد أعدادهم بشكل متسارع في الدولة الواقعة جنوب آسيا.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن المسؤول قوله، إن إغلاق المصانع في الفترة من يوم السبت إلى التاسع من مايو المقبل لن يؤدي إلى خفض الإنتاج، مشيراً إلى أن «سوزوكي» ستقدم موعد الإغلاق لصيانة المصانع التي كانت مقررة في الأصل في يونيو. وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: «يجب استخدام الأوكسجين لإنقاذ الأرواح». يشار إلى أن الأوكسجين يستخدم في عمليات اللحام، وعمليات التصنيع الأخرى في إنتاج السيارات.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن موردي «سوزوكي»، واجهوا أيضاً صعوبات في صنع قطع الغيار بسبب نقص الأوكسجين.

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