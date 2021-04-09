"بوينغ" توصي زبائنها بمعالجة مشكلة "محتملة" في طائرة "737 ماكس"

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت شركة بوينغ الأميركية الجمعة أنّها أوصت 16 عميلاً يستخدمون بعض طرازات طائرة 737 ماكس بمعالجة "مشكلة كهربائية محتملة"، في نكسة جديدة لطائرتها الأكثر شعبية.

ونجح عملاق صناعة الطيران في إعادة العمل بطائرات 737 ماكس في أواخر 2020 بعد قرار منع اسطول ماكس من الطيران لمدة 20 شهرا اثر حادثين كبيرين تعرّضت لهما.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت بوينغ أنها تلقت طلبا من شركة طيران "ساوث وست" الأميركية لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، فيما يتعافى قطاع الطيران من آثار جائحة كوفيد-19.

وقالت الشركة في بيان إنّ المشكلة المحتملة التي تم تحديدها الجمعة تتطلب "التحقق من وجود مسار أرضي كافٍ لأحد مكونات نظام الطاقة الكهربائية".

وأوضحت الشركة أنها "تعمل عن كثب" مع هيئة الطيران الفدرالي الأميركي.

وكانت طائرة 737 ماكس الاكثر مبيعا لدى شركة بونيغ حتى قرار منعها من الطيران في مارس 2019.

وفي خضم أزمة كوفيد-19، تلقت بوينغ 655 طلب إلغاء شراء طائرات او تحويل طلبات الى العام المقبل، وفي فبراير شهدت بوينغ عمليات إلغاء أكثر من تلقي طلبات جديدة.

واستؤنف الرحلات التجارية للطائرة في ديسمبر 2020 بواسطة شركة غول البرازيلية ثم في الولايات المتحدة وكندا.

وشهدت مجموعة بوينغ في السنوات الماضية مشاكل خطيرة مع طائرتها من طراز 737 ماكس.

وفي مارس 2019، صدر قرار بمنع استخدام هذه الطائرات بعد حادثين أوقعا 346 قتيلا إثر تحطم طائرة "لايون اير" في اندونيسيا في اكتوبر 2018 (189 قتيلا) واخرى تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية في مارس 2019 في اثيوبيا (157 قتيلا).

وفي الحادثتين، تلقى نظام التحكم بالطائرة إشارات خاطئة من واحدة من مجستي زاويتي المواجهة في الطائرة تُبيّن أنها بحالة سقوط، ما دفع النظام آلياً إلى وضع الطائرة بحالة هبوط رغم محاولة الطيارين تعطيله.

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