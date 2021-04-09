زيادة الإمدادات وتراجع الطلب يهبطان بأسعار النفط

المصدر: سنغافورة - رويترز



هبطت أسعار النفط اليوم، إذ يقيم المستثمرون ارتفاع إمدادات منتجين رئيسين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام «برنت» 12 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 63.08 دولارا للبرميل، بينما بلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي، تسليم مايو، 59.59 دولارا للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وكلا العقدين على مسار تسجيل انخفاض يتراوح بين 2 و3% في أسبوع، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، على زيادة الإمدادات تدريجيا بواقع مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليو.

لكن محللين يتوقعون استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية، إذ سيتسارع الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الجاري، مع اكتساب انتعاش الاقتصاد العالمي قوة دفع.

وقال المحلل لدى «إنرجي أسبكتس»، فيريندرا شوهان: «هناك الكثير من خفض المخزونات يجري حاليا، لذلك فنحن في خضم عملية إعادة موازنة».

وتظهر مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام في أجزاء من العالم لكبح ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، والمشكلات الخاصة بالتطعيمات، ربما تغير صورة الطلب على النفط.

وقال كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى «أكسي»، ستيفن إينس، إنه «من المتوقع أن تُتداول أسعار النفط في نطاق بين 60 دولارا، و70 دولارا في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون تلك العوامل».

وقالت المحللة لدى «آر.بي.سي كابيتال» حليمة كروفت، في مذكرة: «إذ أمكن صياغة إطار عمل شامل في الأسابيع المقبلة، فإن كميات كبيرة من النفط الإيراني، ستدخل السوق على الأرجح في النصف الثاني من 2021».



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