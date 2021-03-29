انخفاض أسعار الذهب مع انحسار جاذبيته

المصدر: عواصم - رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ قلص صعود الدولار والآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1705.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.6% إلى 1704.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 5.5% إلى 2529.30 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.10% إلى 24.52 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1% إلى 1172.60 دولار للأوقية.



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