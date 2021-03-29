انخفاض أسعار الذهب مع انحسار جاذبيته
تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ قلص صعود الدولار والآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1705.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.
ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.6% إلى 1704.60 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 5.5% إلى 2529.30 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.10% إلى 24.52 دولار للأوقية.
وانخفض البلاتين 1% إلى 1172.60 دولار للأوقية.
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