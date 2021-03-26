الشركة المشغلة للسفينة الجانحة بقناة السويس: فشل جهود إعادة تعويم السفينة اليوم

المصدر: القاهرة - رويترز





قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس إن محاولة لإعادة تعويم السفينة جرت في وقت سابق اليوم الجمعة فشلت.

وقالت الشركة إن فريق الانقاذ الهولندي أكد أن قاطرتين إضافيتين ستصلان في 28 مارس آذار للمساعدة في جهود إعادة تعويم السفينة.

وأكدت إن مرشدين من قناة السويس كانا على متن السفينة وقت الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تستبعد أي خلل فني أو في المحرك كسبب لجنوح السفينة.

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