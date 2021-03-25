شركة يابانية تواجه "صعوبة قصوى" في تعويم سفينتها الجانحة بقناة السويس

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أعلنت شركة "شوي كيسن كايشا" أنها المالكة لناقلة الحاويات الضخمة الجانحة في قناة السويس، حيث تعطلت حركة الملاحة، وتواجه "صعوبة قصوى" في تعويمها.

وأوضحت الشركة على موقعها الالكتروني "بالتعاون مع السلطات المحلية وشركة برنارد شولته شيبمامنجمت (تشرف على الإدارة التقنية للسفينة) نحاول تعويم السفينة لكننا نواجه صعوبة قصوى".

وأضافت "نتقدم بأصدق الاعتذارات للقلق اللاحق بالسفن في قناة السويس وتلك التي تخطط للابحار فيها". وجنحت سفينة "إيفير غيفن" المتوجهة من آسيا إلى روتردام ليل الثلاثاء الأربعاء بعيد دخولها القناة قرب مدينة السويس.

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