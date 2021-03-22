"فيس بوك" تغلق 1.3 مليون حساب مزيف

المصدر: عواصم - رويترز

أفادت شركة "فيس بوك" اليوم، بأنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية.

وقالت الشركة في تدوينة على الإنترنت إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن "كوفيد-19" واللقاحات المضادة له بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة.

وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس "كورونا" على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما "فيس بوك" و"تويتر" خلال تفشي الجائحة.

ويأتي إعلان "فيس بوك" عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news